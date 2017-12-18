Более 4,3 млн рублей долга по зарплате вернуло иркутское предприятие своим работникам после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Уют-сервис». Установлено, что организация общественного питания имеет задолженность по заработной плате перед 113 работниками за октябрь-ноябрь 2017 года на общую сумму более 4,3 млн рублей.

С целью восстановления трудовых прав работников прокурор района внес представление генеральному директору общества с требованием незамедлительного погашения задолженности по оплате труда, пишет пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, по инициативе прокурора руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Государственной инспекцией труда Иркутской области ему объявлено предупреждение.

В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.