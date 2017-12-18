Директор иркутской УК предстанет перед судом за долг в размере 4,6 млн рублей

В Иркутске в отношении генерального директора управляющей компании возбуждено 6 уголовных дел по ст. 315 УК РФ за уклонение от исполнения судебных решений. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Являясь директором ООО и зная о вступивших в законную силу решениях Арбитражного суда Иркутской области о взыскании задолженности за потребление тепло- и электроэнергии и за услуги по водоснабжению в пользу ряда ресурсоснабжающих организаций на общую сумму свыше 4,6 млн рублей, гражданин Б. исполнять судебные решения не спешил.

Исполнительные производства, копии постановлений о возбуждении которых директор управляющей компании получил лично, объединены в сводное. Судебным приставом Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств приняты меры к принудительному исполнению решений суда, в том числе обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке.

Также гражданин Б. был неоднократно предупрежден судебным приставом об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Однако, это не помешало ему скрывать получаемые от коммерческой деятельности деньги, которые в дальнейшем тратились на иные цели, не связанные с исполнением судебных решений. Данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении директора ООО уголовных дел по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

В ходе дознания установлено, что управляющая компания имела финансовую возможность погасить частично или полностью все имеющиеся задолженности по исполнительным производствам.

По окончании расследования директор общества с ограниченной ответственностью, уклоняющийся от исполнения судебных решений, предстанет перед судом.