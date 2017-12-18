Около 500 жителей Иркутской области являются банкротами

Сейчас в Приангарье в процедурах банкротства находятся 482 жителя региона. Кроме того, в Арбитражном суде Иркутской области рассматриваются 35 заявлений о признании граждан-должников банкротами.

Как сообщает пресс-служба регионального управления УФНС, с 1 октября 2015 года действуют положения федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», позволяющие признать гражданина банкротом. Эти нововведения достаточно широко освещались средствами массовой информации, и банкротство граждан с целью урегулирования просроченной задолженности получило широкое распространение.

Как пояснила заместитель руководителя УФНС Ирина Лизанец, заявителем по делу о банкротстве физического лица может быть как сам гражданин, так и его кредиторы или налоговые органы. Однако на некоторые моменты потенциальные банкроты не всегда обращают внимание. Должникам необходимо четко понимать, что есть право гражданина на подачу заявления о признании его несостоятельным (банкротом), но законом установлена и обязанность по подаче такого заявления при наличии определенных условий. Физическое лицо обязано обратиться в суд с заявлением о банкротстве, если размер его обязательств перед всеми кредиторами в совокупности составляет более 500 тысяч рублей. Сделать это необходимо не позднее 30 рабочих дней со дня, когда должник узнал или должен был узнать о соответствующих обстоятельствах. При этом заявление будет принято судом при просрочке выплаты платежей более трех месяцев. В случае неисполнения этой обязанности, должник может быть привлечен к ответственности – на него наложат штраф в размере до трех тысяч рублей.

После завершения процедуры банкротства гражданин-банкрот в течение пяти лет не сможет взять кредит или заем без указания на факт своего банкротства, а также повторно заявить о возбуждении дела о банкротстве. В течение трех лет он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в его управлении. Кроме того, информация о процедуре банкротства публикуется в открытых источниках, и в будущем для должника это обстоятельство может оказать негативные последствия, отмечают в ведомстве.