Более 7, 5 тысяч тонн снега вывезли за выходные с иркутских улиц

Более 7,5 тысяч тонн снега вывезли за прошедшие выходные с улиц и мостов Иркутска на территорию полигона бытовых отходов. Бригады МУПов «Иркутскавтодор», «Служба эксплуатация мостов» и «Горзеленхоз» в круглосуточном режиме расчищали проезжую часть и тротуары вдоль магистралей, а также парковые зоны и общественные пространства с большим пешеходным трафиком. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации, ссылаясь на слова заместителя мэра – председатель комитета городского обустройства Елены Федоровой.

Уборка началась еще во время снегопада. В первую очередь, техника муниципальных предприятий проходила по центральным улицам города, сразу за этим просыпались крутые спуски, чтобы обеспечить максимально возможный в таких погодных условиях безопасный проезд.

– Благодаря тому, что в выходные поток машин значительно меньше, чем в будние, дорожным службам удалось не только сразу расчистить основные городские транспортные узлы, но и в оперативном режиме вывезти весь снег из Иркутска, – отметила Елена Федорова.

Заместитель мэра также сообщила, что все поступающие в единую городскую диспетчерскую обращения обрабатываются в течение дня. После расчистки магистралей основные усилия сотрудников «Иркутскавтодора» сосредоточились на приведении в порядок подъездов и подходов к детским садам и школам, чтобы в понедельник утром родители смогли безопасно проводить детей до учреждений. Кроме этого, большое внимание уделяется уборке лестниц.

В каждом округе в выходные проводились оперативные совещания с управляющими компаниями по вопросу уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Многие управляющие организации не смогли оперативно решить задачу уборки, потому что работе техники мешал припаркованный личный транспорт.