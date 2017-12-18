За 2017 год россияне заплатили онлайн 45 млрд рублей налогов

В ФНС России состоялось очередное заседание Общественного совета при ФНС России. В этот раз темой встречи стали информационные технологии, меняющие качество налогового администрирования и услуг, оказываемых гражданам. Фото: nalog.ru

Михаил Мишустин, руководитель Налоговой службы, отметил, что сохраняется тенденция развития и совершенствования электронных сервисов: «Среди 50 сервисов, представленных сегодня на сайте, особое место занимает Личный кабинет для физических лиц. За пять лет число его пользователей выросло до 27,7 млн человек. С начала года пользователи заплатили онлайн 45 млрд рублей налогов – это треть от всех поступлений по имущественным налогам граждан».

Михаил Мишустин продемонстрировал членам Общественного совета работу модернизированной версии Личного кабинета для физических лиц: «Теперь это новая версия с удобным интерфейсом, адаптированным для мобильных устройств на базе iOS и Android. Данные об объектах налогообложения теперь обновляются всего за несколько часов после внесения в «единый налоговый файл». Сервис имеет наглядные формулы, поясняющие расчет налогов по объектам имущества, а его функционал персонифицирован на примерах жизненных ситуаций с учетом анализа запросов за предыдущие периоды».

Переход на онлайн кассы – один из инновационных проектов ФНС России, был позитивно отмечен предпринимателями, сообщает пресс-служба ФНС. Высокое качество ЕГРЮЛ, значительно превышающее уровень подобных реестров в других странах, оценили Члены Совета .

Согласно оценке Аналитического центра при Правительстве РФ Служба по итогам третьего квартала 2017 года занимает втрое место среди 72 органов власти по открытости информации. Сейчас на сайте ФНС России размещен 61 набор данных по всем ключевым направлениям деятельности налоговых органов. Служба стала лидером по востребованности своих данных.

«Мы будем дальше стараться делать так, чтобы наши данные были полезными для самого широкого круга представителей научного, экспертного и бизнес-сообщества», − отметил Михаил Мишустин.