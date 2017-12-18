Создан новый комитет по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания

Совет Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» большинством голосов проголосовал за создание нового профильного Комитета по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания. Фото: beautysalon.academy

Комитет создан с целью содействия благоприятных условий для свободного развития малого и среднего предпринимательства и его инфраструктуры, налаживания устойчивых деловых связей между предпринимательскими кругами Иркутской области, оказания содействия предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания.

Члены комитета намерены организовать взаимодействие предпринимательских структур с органами законодательной и исполнительной власти.

В состав Комитета войдут представители торговых сетей, предприятий сферы услуг, ресторанов.

Как сообщает пресс-служба Союза «ТПП ВС», председателем Комитета назначен владелец холдинга «MAVR-GROUP» Арсений Митин.