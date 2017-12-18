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Создан новый комитет по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания

18 декабря 2017

Совет Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» большинством голосов проголосовал за создание нового профильного Комитета по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания. 

<p>Фото: beautysalon.academy</p>

Фото: beautysalon.academy

Комитет создан с целью содействия благоприятных условий для свободного развития малого и среднего предпринимательства и его инфраструктуры, налаживания устойчивых деловых связей между предпринимательскими кругами Иркутской области, оказания содействия предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания.

Члены комитета намерены организовать взаимодействие предпринимательских структур с органами законодательной и исполнительной власти.

В состав Комитета войдут представители торговых сетей, предприятий сферы услуг, ресторанов.

Как сообщает пресс-служба Союза «ТПП ВС», председателем Комитета назначен владелец холдинга «MAVR-GROUP» Арсений Митин. 


<p>Фото: beautysalon.academy</p>
/ СИА /
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