Застройщикам запретят принимать деньги за непостроенные квартиры

Минстрой, Центробанк и АИЖК придумали, как отказаться от использования средств граждан при строительстве жилья и заменить их банковским кредитованием. Президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и АИЖК подготовить план к 15 декабря. Изданию «Ведомости» удалось ознакомиться с планом. Фото: nedvighimost.my1.ru

Как будет работать система?

План не предполагает отказа от продажи жилья на этапе строительства. Вместо этого с 1 июля 2019 г. застройщикам предлагается запретить принимать деньги граждан за непостроенные квартиры. Плату за жилье покупатели будут вносить на специальные эскроу-счета в уполномоченных банках.

Застройщик сможет начать продажу квартир после получения разрешения на строительство. Как и сейчас, покупатель и застройщик будут заключать договор участия в долевом строительстве и регистрировать его в Росреестре. Третьей стороной договора будет уполномоченный банк, имеющий право открывать эскроу-счета для граждан. Деньги за квартиру девелопер не получит. Все средства будут зачислены на эскроу-счет, объясняет один из собеседников «Ведомостей». И будут храниться на счете до тех пор, пока не завершится строительство дома. Проценты на них не начисляются.

Эскроу-счета могут открывать 19 банков

В список входят основные банки, кредитующие строительную отрасль, сообщает представитель ЦБ.

Банки, которые имеют право открывать эскроу-счета для покупки жилья:

Россия

Газпромбанк

Банк «Санкт-Петербург»

Совкомбанк

ВТБ

Альфа-банк

РНКБ

Связь-банк

Сбербанк

ВТБ 24

Пересвет

Росбанк

Российский капитал

Новикомбанк

БМ-банк

Фондсервисбанк

Росевробанк

ВБРР

Россельхозбанк

За и против: мнения экспертов

Новая схема может увеличить себестоимость строительства, но не более чем на 2%, уверен человек, близкий к разработчикам документа. Такой уровень не должен существенно повлиять на стоимость квадратного метра жилья, в то же время обеспечивая гарантии получения квартир, считает партнер отдела консультаций по недвижимости Ольга Архангельская.

Гендиректор РАСК Николай Алексеенко не уверен, что у банков хватит денег для замещения средств дольщиков. По данным АИЖК, в прошлом году было заключено около 630 000 договоров участия в долевом строительстве жилья на 1,8 трлн руб. Денег хватит, сообщила пресс-служба ВТБ. Доля строительной отрасли в кредитном портфеле банка составляет около 11%.

Застройщики принимают новый механизм без энтузиазма

На деньги дольщика в банке проценты не начисляются, соответственно, после завершения строительства застройщик получает ту сумму, которая резервировалась вначале. Получается, потери придется закладывать в цену жилья. Такая схема может сохранить доходность застройщика, в случае если деньги дольщика незамедлительно пойдут на погашение кредитных средств, считает гендиректор «СМУ-6 инвестиции» Алексей Перлин.

Возможно, строители не будут продавать жилье по низкой цене на начальном этапе строительства. Необходимо несколько условий, чтобы механизм заработал: обеспечить проектное финансирование в полном объеме и предусмотреть возможность заплатить проценты за пользование кредитом по окончании стройки. Ведь в период строительства застройщику неоткуда будет взять денег на обслуживание кредита. В противном случае рост цен может составить 20–30%, считает управляющий партнер «Векторстройфинанса» Андрей Колочинский.