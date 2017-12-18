На 280 км сократилось расстояние от Тайшета до Братска

Фото: irkobl.ru

В поселке Чунский состоялось торжественное открытие трассы, которая сократила расстояние между Тайшетом и Братском на 280 км, соответственно время в пути уменьшается примерно на четыре часа. Таким образом, трасса обеспечивает круглогодичную автотранспортную связь к северным территориям.

Участок с 117 по 155 км в строился с 2015 года, общая стоимостью 2 млрд 845 млн рублей. По информации пресс-службы Иркутской области, в стройке было задействовано более 250 человек и 110 единиц современной дорожной техники.

В прошлом году сдан участок трассы с 114 по 117 км. На завершение строительства двух участков дороги в 2017 году было предусмотрено 1, 3 млрд рублей. Из них из областного бюджета – 786,9 млн рублей, из федерального – 504,2 млн рублей.

– Тайшет-Чуна-Братск – это новая дорога, ее ранее не было, – отметил Евгений Липатов. – С 2016 года ведутся дорожные работы по строительству трёх крупных автодорог в северных районах. В этом году самый большой ввод автодорог за последние семь лет – это более 50 км.