Объем выданных автокредитов в Иркутской области за 10 месяцев 2017 года увеличился на 32%

С января по октябрь 2017 года объемы выдачи автокредитов в Россиии увеличились на 39,3% до 391,9 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает пресс-служба НБКИ.

При этом за 10 месяцев 2017 года самые высокие темпы роста объемов выданных автокредитов (среди 40 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитов) были отмечены в Кемеровской (+68,5%) и Челябинской (+57,8%) областях, Удмуртской республике (+55,4%), Республике Башкортостан (+54,6%), а также в Пермском крае (+50,9%).

В Иркутской области рост объемов выданных автокредитов составил 32%, это ниже общероссийских показателей. Объем выдачи за 10 месяцев 2017 года составили 3,5 млрд рублей.

«Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом стоит отметить стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».

«Наряду с увеличением объемов автокредитования, уже несколько месяцев подряд (с марта 2017 года) мы наблюдаем и рост автомобильных продаж, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – При этом данные показатели во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой в последнее время был расширен за счет новых программ – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита».