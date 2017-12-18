Остановлен бесконтрольный снос вывесок в Иркутской области

Аппарату Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области удалось остановить неконтролируемый снос рекламных конструкций и информационных вывесок в Ангарске. Фото: pikabu.ru

В августе 2017 года администрация Ангарска приняла решение провести уборку «визуального мусора» – незаконно размещенных информационных и рекламных конструкций. Закон разделяет два этих понятия, диктуя различные процедуры по их демонтажу и оповещению собственников о нарушении закона. Тем не менее, Ангарские власти решили провести работу по устранению и вывесок, и рекламы, руководствуясь порядком демонтажа именно информационных конструкций. При этом правила не соблюдались все равно. Собственникам выдавалось предписание местных властей, однако в нем не указывалось ни то, как нарушен закон, ни сроки, которые обычно дают хозяевам учреждений на устранение проблем, а вывеску могли демонтировать уже на следующий день.

Юрист аппарата бизнес-омбудсмена Анжелика Шмелева подготовила разъяснение для ангарских властей, в котором указала на нарушение законодательства.

– Избирательный подход, которым руководствовалась местная администрация, определяя судьбу вывесок и рекламных конструкций, являлся не просто результатом недоработанного постановления, это признак коррупции, поскольку одним предпринимателям давалась неделя на устранение нарушений, другим – всего день. Однако стоит отметить, что администрация Ангарска довольно быстро отреагировала на замечания аппарата бизнес-омбудсмена и прокуратуры, согласившись исправить все нарушения, – подчеркнула Анжелика Шмелева.