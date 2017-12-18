Корней Биждов: мошенничество на страховом рынке подрывает доверие к отрасли

Без объединения усилий страховщиков правоохранительных органов ЦБ и других заинтересованных ведомств прорывных успехов на пути борьбы с мошенничеством в страховании не будет, – заявил в своем выступлении президент НСА Корней Биждов на международной конференции «Барьер-2017. Борьба со страховым мошенничеством - профилактика защита, расследование», которая с 14 по 15 декабря проходила в Санкт-Петербурге.

В мероприятии участвовали директор департамента Банка России Игорь Жук, представители правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа, страхового сообщества, юридические компании.

Корней Биждов отметил, что деятельность так называемых агроюристов – одна из основных угроз для развития агрострахования, по объему сопоставимая с проблемами низкого уровня агротехнологий и отсутствию мер по снижению рисков. Ежегодно в России происходит рост количества судебных исков в сегменте агрострахования примерно в полтора раза. При этом средняя цена иска – порядка 8 млн рублей. Большие суммы выплат создают соблазн и делают этот вид страхования привлекательным для мошенников.

Агростраховщикам хорошо известны основные виды мошенничества в этом сегменте. В первую очередь, это псевдострахование, когда договор заключается только для получения субсидии от государства; получение выплат от страховщика или из компенсационного фонда НСА при отсутствии убытка. Мошенники фальсифицируют документы, находят лазейки в законодательстве. Все эти действия несут негативные последствия для рынка. Но так как эти схемы хорошо известны, то страховые компании и НСА научились эффективно бороться с мошенниками. Так, в 2016 году произошел взрывной рост – в 2,8 раза - количества исков в ФКВ. Однако почти все иски были отклонены судом, предотвращены списания на сумму более 277 млн рублей. При этом средний размер иска по компвыплатам составляет порядка 10 млн рублей.

Корней Биждов назвал основные регионы, в которых мошенники ведут наиболее активную работу. В первую очередь, это Алтайский край (37% предъявленных исков), Республика Удмуртия и Ставропольский край (по12%), Омская и Челябинская области (по 10%), Ростовская (8%) и Ульяновская области (5%). По 3% судебных исков приходится на Республику Мордовия и Саратовскую область.

НСА выработал меры по защите ФКВ. В первую очередь, выработаны единые стандарты заключения, сопровождения договоров и урегулирования убытков, когда регламентирован порядок действий страховщиков и страхователей при наступлении страхового события, проводится тщательный анализ документов, экспертиз, включая космический мониторинг. В борьбе против мошенничества на агростраховом рынке НСА активно взаимодействует с органами государственной власти, правоохранительными органами, Росгидрометом и другими структурами.

Корней Биждов отметил, что мошенничество в страховании – это далеко не российское ноу-хау, развито оно и в других странах, где этим действиям также пытаются противодействовать. Так, в ходе конференции об опыте выявления мошеннических, в том числе и в агростраховании, случаев на примере Турции рассказала Перихан Биличи, менеджер по фрод-аналитике Страхового центра информации и мониторинга Турции, где в рамках Центра создано Бюро страхового расследования.

Корней Биждов рассказал о мерах противодействия НСА мошенничеству, включая взыскание понесенных НСА судебных расходов, связанных с рассмотрением неправомерных требований к фонду компенсационных выплат НСА. На сегодняшний день поданы заявления о взыскании издержек на общую сумму 19 млн руб. Также президент НСА озвучил направления для противодействия мошенничеству на страховом рынке, призвав объединить усилия на базе профильного комитета ВСС и плотно взаимодействовать с профильной рабочей группой при Банке России. Очень важное действие в этом направлении – придание правового статуса экспертизам с применением космического мониторинга. НСА уже согласовал с Банком России и Минсельхозом России поправки в законодательство об агростраховании.

Корней Биждов подчеркнул, что необходимо дальнейшее совместное действие всех заинтересованных сторон в борьбе с мошенничеством, так как оно подрывает доверие к самому инструменту страхования.

СПРАВКА:

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.