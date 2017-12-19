Tax free: только 18% россиян знают, как покупать за границей и не платить налоги

Большинство россиян не знают о том, что существует система возврата налога на добавленную стоимость при покупках за рубежом (tax free). 82% опрошенных впервые услышали о ней во время опроса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июне 2017 г.

По информации НАФИ, сегодня заграничный паспорт есть у 31% россиян. В страны дальнего зарубежья когда-либо осуществляли поездки 19%, а выезжали за последние 3 года – не более 9% сограждан.

Знакомы с системой tax free 18% взрослых россиян. Почти полностью данная группа представлена теми, кто когда-либо выезжал за пределы страны. Причем половина из них владеют информацией и пользовались этой возможностью, столько же – знают, но никогда не обращались за возвратом средств с покупок. Портрет пользователей tax free почти полностью дублирует портрет путешествующих за границу: они сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, несколько реже – в других городах с миллионным населением.

Те, кто знают о tax free, но не обращались за возвратом денег, чаще всего не делали этого, потому что:

не совершали крупных покупок (8%),

не обладали временем для оформления возврата (5%),

не знали как его оформить (3%),

не сохранили чеки (2%).

Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2017 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.