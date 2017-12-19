Цех животноводства стоимостью 22,7 млн рублей открылся в Иркутской области

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков в рамках рабочей поездки в Усть-Удинский район посетил открывшийся цех по убою сельхозживотных. Объект построен в рамках реализации программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации период до 2020 года». Фото: сельхозпортал.рф

Андрей Пинигин руководитель сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Озерок», на базе которого был открыт новый цех, в 2016 году принял участие в конкурсе на предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Как отметил министр, за 2016-2017 годы в Иркутской области гранты получили 18 потребкооперативов. Средства направлены на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по переработке молока и мяса, убойных цехов, приобретение технологического оборудования и транспортных средств. На реализацию подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации» за два года направлено 167 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 113,2 млн рублей и областного – 54,6 млн рублей.Общая стоимость проекта в Усть-Удинском районе составляет 22,7 млн рублей. Из них 10,8 млн рублей – средства гранта , 8,4 млн рублей – из федеральный бюджета, 2,4 млн рублей – из областного. Проект предусматривал строительство убойного цеха, приобретение специализированного транспорта, монтаж оборудования для производственных объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В зависимости от наличия поголовья мы видим, какие цеха необходимо строить и в каком районе. В этом году среди участников подпрограммы 2016 года в Иркутской области открылись четыре убойных цеха – в Усть-Удинском, Качугском, Нукутском районах и в Тайшете, а также один цех по глубокой переработке мяса в Зиме, – рассказал Илья Сумароков.