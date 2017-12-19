РСА прогнозирует введение временной франшизы по е-ОСАГО в начале 2018 года

По словам Евгения Уфимцева, исполнительного директора Российского союза автостраховщиков, эта мера позволит снизить количество мошенничества на рынке ОСАГО.

«Мы обратились к Центральному банку и надеемся, что банк с 1 января 2018 года, нам обещали, сделает указание, в котором будет так называемая временная франшиза. Чтобы полис электронный начинал действовать не сразу, а через день или трое суток после его оформления», - пояснил Е. Уфимцев на пресс-конференции по противодействию страховому мошенничеству в Хабаровске.

На сегодняшний день покупка полиса ОСАГО в электронном виде приобретает всю большую популярность: за все время существования услуги автомобилисты оформили около 7 млн полисов е-ОСАГО. Из них 95% - в 2017 году. С ростом востребованности е-полисов, выросло число мошеннических действий с ним, особенно в части бытового мошенничества.

«Человек ездит без полиса, потом происходит ДТП, он на своем смартфоне или каком-то другом гаджете оформляет полис ОСАГО, ждет 30 минут, час и после этого заявляет о происшествии, оформляет документы», - рассказал Евгений Уфимцев. Таким образом, автовладелец дважды нарушает закон: первый раз – когда управляет автомобилем без полиса ОСАГО, второй раз – когда получает выплату по ДТП незаконно, оформляя полис задним числом.

Спикер также отметил, что страховое сообщество фиксирует все больше случаев, когда полисы ОСАГО приобретаются в электронном виде «задним числом». «Злоупотребление правом – наиболее распространенный вариант страхового мошенничества в системе ОСАГО. По данным РСА на его долю приходится около 25 млрд рублей ущерба в год», - сказал он.

Ранее, в июле 2017 года, зампред Банка России Владимир Чистюхин, говоря об инициативе ЦБ внедрить «период охлаждения» в е-ОСАГО, сообщил, что отложенный старт действия е-ОСАГО – мера оправданная и необходимая. "Мы должны защищать и стабильность системы как таковой. Сегодня стали действительно распространяться очень быстро случаи мошенничества. Самое интересное - даже не профессионального мошенничества, а мошенничества, когда люди попали в аварию и понимают, что не застрахованы. А им очень хочется быть застрахованными», - пояснил зампред ЦБ РФ.

Дискуссия о конкретном сроке «периода охлаждения» пока продолжается, сообщил журналистам Игорь Жук, директор департамента страхового рынка ЦБ РФ. По его словам, вводить подобную систему для бумажных полисов ОСАГО не планируется.