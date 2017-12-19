Чистая прибыль Связь-Банка за 11 месяцев составила 3,7 млрд рублей по РСБУ

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) подвел финансовые итоги деятельности за 11 месяцев 2017 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Чистая прибыль Банка на 1 декабря достигла 3,7 млрд рублей.

Активы-нетто Банка составили 249 млрд рублей, объем собственных средств (капитала) увеличился на 2,9 млрд рублей по сравнению с данными 1 января 2017 года и составил 39,6 млрд рублей. Норматив достаточности капитала на 1 декабря находится на высоком уровне: 19,5% (при минимальном требовании Банка России в 8%).

Общий кредитный портфель физических лиц с начала года увеличился на 4,5 млрд рублей до 87,3 млрд рублей. Общий объем средств, привлеченных Банком от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, вырос на 11,4 млрд рублей до 65,9 млрд рублей.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 74,2 млрд рублей, остатки средств юридических лиц – 97,6 млрд рублей.

Данные в релизе приведены по состоянию на 01.12.2017г. по сравнению с данными на 01.01.2017г.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».