Немного терпения: банкоматы подготавливают к приему купюр номиналом 200 и 2000 рублей

В середине октября Центробанк представил новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. По плану, купюры должны ввести в оборот в декабре текущего года. Уже сейчас новые деньги развозят по разным федеральным округам и распространяют среди банков. Финансовые учреждения и ритейлеры готовятся к приему новых денег, подготавливают кассовое оборудование и банкоматы. Об этом SIA.RU рассказала Надежда Малюх, директор по налично-денежному обращению Альфа-Банка.

Фото: chacom.ru

– В настоящее время Альфа Банк проводит плановую работу по подготовке кассового оборудования и банкоматов к обороту новых банкнот 200 и 2000 рублей. Процесс подготовки близится к завершению, и в самое ближайшее время мы будем полностью готовы к приему новых купюр.

Безусловно, это масштабное мероприятие для рынка, для крупных ритейлеров, которые преимущественно работают с наличным оборотом, и здесь очень важно качество подготовки и персонала, и техники. Мы должны обеспечить для клиентов бесперебойную работу с наличностью и, самое главное, исключить риски попадания в оборот подделок. Поэтому предлагаю всем немного набраться терпения, а банкноты 200 и 2000 придут в нашу жизнь точно – ровно так же, как наступит 2018 год, и через совершенно небольшой период времени это станет абсолютно уже свершившимся фактом и войдет в повседневную жизнь каждого жителя страны.

Справка:

12 октября Центральный банк объявил о выпуске в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

Они являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений.

Города-символы для новых купюр выбирали в прошлом году с помощью народного голосования — любой человек мог предложить город и достопримечательность. Победителями голосования стали Севастополь и Владивосток. На 200-рублёвой купюре изображён памятник затопленным кораблям и музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе, а на двухтысячной — Русский мост во Владивостоке и космодром «Восточный».