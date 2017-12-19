Связь-Банка открыл легкий офис «Семеновский»

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) открыл новый легкий офис «Семеновский» в Москве по адресу: Семёновская площадь, д. 7, к. 17.

Офис удобно расположился в 150 метрах от станции метро «Семеновская» и стал четвертым отделением нового формата в Москве в рамках концепции «Легкого банка», активно реализуемой в 2017 году.

Удобная локация, комфортные клиентские зоны, электронный кассир, зоны 24/7, длинный рабочий день, дистанционные сервисы, универсальные менеджеры уже стали отличительными характеристиками новых офисов Связь-Банка.

Клиенты в районах с высокой деловой активностью могут посетить отделение Связь-Банка в удобное время с 10 до 19 часов в будни, причем офис готов принять как частных лиц, так и корпоративных клиентов. Время обслуживания в офисе минимально – можно быстро открыть вклад или банковский счет, снять или положить на него деньги, купить валюту в безналичной форме, отправить денежный перевод, проконсультироваться по другим услугам.