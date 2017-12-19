Бинбанк выпустит 7 тыс. карт студентам и преподавателям Пермского медицинского университета

Бинбанк выпустит порядка 7 тыс. карт для студентов и преподавателей Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера в рамках кампусного проекта.



Учащиеся и сотрудники университета смогут использовать карту в качестве электронного пропуска в вуз, доступа к электронной библиотеке, для оплаты питания, а также пользоваться всеми финансовыми преимуществами карты.

На данный момент держателями кампусной карты Бинбанка являются более 100 тыс. студентов и преподавателей ведущих российских вузов. Кампусные проекты банка уже действуют в крупнейших вузах Хабаровска, Новосибирска, Омска, Томска, Перми, Кемерово, Ульяновска и Йошкар-Олы.



Кампусная карта Бинбанка — это карта платежной системы Mastercard с технологией бесконтактной оплаты, позволяющей делать покупки в одно касание — картой или смартфоном. Карта является доходной, на остаток по ней начисляется до 5% годовых. Снятие наличных без комиссии и ограничений по сумме доступно в широкой партнерской сети банкоматов Бинбанка по всей стране (более 15 тыс. устройств), а также в устройствах любых других банков в сумме до 30 тыс. рублей в месяц. Программа лояльности «Бинбонус» позволяет получать бонусы до 5% за оплату товаров и услуг в разных категориях и возмещать совершенные покупки.