Fitch повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «B+», прогноз – «Стабильный»

14 декабря международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг (РДЭ) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с «B» до «B+», прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости УРАЛСИБа был повышен до «b+» с «b».

Как сообщает агентство, повышение рейтингов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее Банк) отражает снижение рисков, связанных с качеством активов, а также снижение уязвимости капитализации банка ввиду достаточной господдержки в отношении проблемных активов, возникших до начала финансового оздоровления, а также низкого уровня рисков, связанных с портфелями новых активов.

Повышение рейтинга Банка обусловлено улучшением показателей прибыльности, по данным отчетности по МСФО за период с начала финансового оздоровления капитал Банка значительно увеличился с 58,4 млрд руб. на конец 2015 года, до 69,4 млрд руб. на конец 9-ти месяцев 2017 года.

Банк имеет существенный запас ликвидных активов, который был равен 30% от обязательств на конец 3 кв. 2017 года. Позитивное влияние на профиль фондирования также оказывает в целом стабильная и диверсифицированная база депозитов, которая в значительной мере восстановилась после некоторого оттока в 2015 году.

Повышение рейтинга Банка стало логичным результатом работы, проводимой в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления. В ноябре 2015 года основным владельцем Банка стал Владимир Коган, под контролем которого была начата реализация Плана по финансовому оздоровлению Банка. В тот же период Банк получил государственную поддержку и ресурсы для дальнейшего стратегического развития.

В течение 2016-2017 гг. в Банке были реализованы стратегические инициативы, направленные на развитие и повышение рентабельности бизнеса. В том числе была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, проведена большая работа по развитию продуктовой линейки и каналов продаж. Это позволило серьезно нарастить объемы бизнеса, которые по ключевым для Банка направлениям увеличились в несколько раз. По состоянию на 1.10.2017 объем чистых активов Банка увеличился до 498 млрд рублей, по сравнению с 326 млрд рублей на 01.10.2015. Финансовый результат по итогам 9 месяцев 2017 года составил 7,4 млрд рублей.

В 2017 году кредитный рейтинг Банка уже повышало агентство Moody's, агентство Standard & Poor’s – подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги УРАЛСИБа со «стабильным» прогнозом.