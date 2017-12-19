Банк «Российский капитал» предлагает онлайн-конверсию по курсу Московской биржи

Банк «Российский капитал» запустил новый сервис для корпоративных клиентов «Онлайн-конверсия в системе «РК Бизнес Онлайн». Теперь клиенты могут самостоятельно конвертировать иностранную валюту по курсу Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ).

Сервис предоставляется клиентам в системе «РК Бизнес Онлайн». После подключения сервиса клиент в реальном времени видит рыночный курс ММВБ и может заключить сделку по данному курсу в несколько кликов.

«Сервис является максимально прозрачным и выгодным для клиентов, поскольку позволяет клиентам отслеживать изменения курса и оперативно проводить конверсионные сделки по наиболее выгодному курсу в режиме реального времени», — отмечает Татьяна Протопопова, директор департамента продуктов и маркетинга банка «Российский капитал».