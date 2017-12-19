Сбербанк открыл Центр обработки данных в инновационном центре «Сколково»

В инновационном центре «Сколково» запущена в эксплуатацию первая очередь Центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка «Сколково».

В торжественном открытии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российский Федерации Аркадий Дворкович, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф, Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Гости осмотрели энергетическое оборудование, систему вентиляции и охлаждения, а также технологические системы Центра.

Центр обработки данных представляет собой специализированное здание, состоящее из серверного оборудования, а также инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры. Оно служит для хранения, обработки и передачи больших массивов информации. Для работы такого центра необходимы современные системы поддержания постоянной температуры и влажности, высокоскоростной доступ в Интернет, а также оборудование для бесперебойного снабжения электроэнергией.

С вводом в эксплуатацию нового ЦОДа Сбербанк повышает надёжность ИТ-систем Сбербанка, оптимизирует эксплуатационные затраты, поддерживает рост ИТ-инфраструктуры банка. ЦОДы «Сколково» и «Южный порт» будут дополнять друг друга и обеспечат непрерывность функционирования автоматизированных систем Сбербанка.

Герман Греф: «Перед нашей командой стояла задача использовать российское оборудование. Если в первом центре обработки данных почти не было российских компонентов — были огромные машины производства IBM, всё оборудование было импортное, то здесь уже большое количество машин российского производства. Решения, которые здесь были найдены российскими инженерами, находятся на крайнем рубеже самых передовых технологий».

Аркадий Дворкович: «Думаю, что это громадный шаг вперед для Сбербанка, «Сколково» и для нас всех в развитии информационных технологий и использовании больших данных. Я благодарен тем, кто причастен к этому проекту: разработчикам, инженерам. Тем, кто руководил строительством, кто придумал новые вещи, которые позволили вывести этот ЦОД на более высокий технологический уровень, чем тот, что был до этого. Будут появляться все новые и новые технологии, но в данный момент это действительно один из лучших ЦОДов в мире, который позволит Сбербанку более эффективно вести свою деятельность. «Сколково», надеюсь, также будет пользоваться частью мощностей, как мы обсуждали, для реализации совместных задач».

Виктор Вексельберг: «На сегодняшний день Сбербанк является одним из мировых лидеров в применении и использовании передовых цифровых технологий, и Герман Оскарович [Греф] говорит о том, что перспектива банка в будущем — это не традиционный сервис, а сервис, связанный с обработками больших объёмов данных и предоставление информационных услуг. И здесь у нас уже сложились очень тесные партнёрские отношения в области финтеха. На площадке Фонда расположены компании, которые работают в интересах Сбербанка. У нас обширная программа по искусственному интеллекту со Сколтехом, и я думаю, что Сбербанк, как один из лидеров и основных заказчиков, будет выступать очень серьёзным драйвером с точки зрения поддержки и продвижения тех результатов, которые генерируются в Фонде».

Уровень надёжности нового ЦОДа по международной системе оценки (Uptime Institute) — TIER–III, что предполагает показатель доступности систем не менее 99,98%. Мощность ЦОДа Сбербанка в Сколково составит до 29,9 МВт. Проект обладает высочайшей степенью энергоэффективности и использует инновационные системы охлаждения и бесперебойного энергоснабжения. Коэффициент энергоэффективности (PUE, Power Usage Efficiency) не превышает 1.3.

Энергетические системы построены по схеме 2N и используют динамические источники бесперебойного питания. Системы холодоснабжения построены по принципу прямого охлаждения забортным воздухом, и работают без расходования электроэнергии более 330 дней в году.

ЦОД уже прошел экспертизу Руководства по энергоэффективному и экологическому проектированию (LEED-экспертизу) в США. Ему был присужден 51 балл, по завершении строительства здание получит сертификат соответствия экологическим стандартам LEED Silver (серебро).

В 2012 году Сбербанк ввёл в эксплуатацию свой первый ЦОД — «Южный порт». Проект удостоен ряда международных премий. В их числе — Green Enterprise IT Awards (GEIT) и The DatacenterDynamics Awards.

ЦОД «Сколково» станет самым большим и самым инновационным Центром обработки данных в России и одним из крупнейших ЦОДов подобного класса в Европе.