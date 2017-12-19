БайкалИнвестБанк открыл офис в Магадане

18 декабря 2017 г. начал работу по обслуживанию клиентов кредитно-кассовый офис «Магадан» Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».

Частным и корпоративным клиентам предлагаются следующие банковские услуги:

кассовое обслуживание юридических и физических лиц

кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц

валютно-обменные операции

осуществление переводов по поручению физических лиц без открытия банковского счета



Кредитно-кассовый офис «Магадан» АО «БайкалИнвестБанк» расположен по адресу:

г, Магадан, пл. Горького, д. 2

тел. :+7(4132) 222-110

+7(4132) 222-111



Режим работы ККО «Магадан»:

Обслуживание юридических и физических лиц

пн-пт: 10.00 – 18.00

сб-вс: выходные дни