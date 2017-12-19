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БайкалИнвестБанк открыл офис в Магадане

19 декабря 2017

18  декабря  2017 г. начал работу по обслуживанию клиентов кредитно-кассовый офис «Магадан» Акционерного общества  «БайкалИнвестБанк».

Частным и корпоративным клиентам  предлагаются следующие банковские услуги:

  • кассовое обслуживание юридических и физических лиц
  • кредитование  субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц
  • валютно-обменные операции
  • осуществление переводов по поручению физических лиц без открытия банковского счета


Кредитно-кассовый офис «Магадан» АО «БайкалИнвестБанк» расположен по адресу:
г, Магадан, пл. Горького, д. 2   
тел. :+7(4132) 222-110
         +7(4132) 222-111

Режим работы ККО «Магадан»:
Обслуживание юридических и физических лиц
пн-пт: 10.00 – 18.00
сб-вс:  выходные дни


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