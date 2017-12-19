Новогодняя акция Азиатско-Тихоокеанского банка: перевод с карты на карту любого банка - бесплатно

С 18 декабря 2017 года по 18 февраля 2018 года Азиатско-Тихоокеанский банк проводит акцию для физических лиц – обладателей банковских карт. В этот период все переводы с карты на карту любого российского банка, осуществленные через сайт АТБ, мобильный банк или интернет банк АТБ, проходят без комиссии.

Любой держатель карты Visa, Mastercard или МИР российского банка сможет осуществить бесплатные переводы на сумму до 20 000 руб. в календарный месяц между каждой из участвующих в переводе платежных карт. Для перевода на карты АТБ с банковских карт других российских банков в рамках акции установлен более высокий лимит – до 150 000 руб. в месяц. А переводы между картами Азиатско-Тихоокеанского банка осуществляются бесплатно без ограничений.

Ограничена только сумма перевода. Максимальный размер одного перевода между картами физических лиц ограничен суммой 50 000 руб., минимальный перевод можно осуществить на 100 руб. Зачисление средств происходит моментально. В редких случаях могут быть задержки на стороне банка-эмитента карты получателя – как правило, не более 3х дней.

Напомним: Осуществить бесплатный перевод с карты на карту через сервис АТБ можно на официальном сайте банка в разделе «Переводы с карты на карту», а также в интернет-банке АТБ или с помощью мобильного приложения АТБ-Мобайл.