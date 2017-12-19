Чтобы не платить долги, жительница Иркутской области сменила фамилию, работу и место жительства

Жительница г. Тайшета Иркутской области, желая избежать уплаты кредитов, налогов и страховых взносов, взяла девичью фамилию, поменяла работу и купила квартиру в другом районе города.Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Общая сумма долга гражданки составила порядка 900 тыс. рублей. Поскольку каких-либо мер к погашению задолженности она не принимала, на прием к судебному приставу-исполнителю Тайшетского районного отдела судебных приставов не являлась, была объявлена в розыск. Благодаря сведениям, полученным от ее коллег с прежней работы и бывших соседей, удалось выяснить, где гражданка трудится в настоящее время. На месте новой работы должницы стало известно о том, что она сменила фамилию. Эти данные позже подтвердили сотрудники паспортного стола, а потому попытка женщины избежать ответственности и забыть о долгах не увенчалась успехом.

На половину пенсии должницы обращено взыскание, гражданка ограничена в праве выезда за пределы Российской Федерации.