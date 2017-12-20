Топ-10 лидеров авторынка в ноябре 2017 года

В ноябре 2017 года продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 152 259 единиц – на 15,0% больше, чем за ноябрь прошлого года. Автостат подвел итоги 11 месяцев (с января по ноябрь) и отметил положительную динамику (+11,7% до 1 430 197 автомобилей).

Источник: autostat.ru

ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая в ноябре 52 820 машин, что составляет 33,8% от всего рынка. На втором месте находится KIA-Hyundai с 31 506 проданными экземплярами и рыночной долей 22,3%. Третью строчку занимает VW Group с объемом 16 791 автомобилей и долей 10,6%. Таким образом, эти группы вместе занимают две трети российского авторынка. Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост отмечен у девяти, ухудшение показателей продемонстрировал только отечественный производитель УАЗ (-5,7%). Больше других подрос японский Mitsubishi: его продажи в ноябре увеличились на 129,3%.

Среди моделей в ноябре лидировала KIA Rio, подтвердив свое звание бестселлера с 8 180 реализованными экземплярами (-2,7%). Далее с объемом продаж 8 066 экз. (+42,5%) следует LADA Vesta. Флагманская модель АВТОВАЗа по итогам ноября впервые с момента выхода на рынок заняла второе место в рейтинге российских бестселлеров, обогнав LADA Granta, продажи которой оставили 7 474 экз. (-12,2%).

На четвертой позиции – кроссовер Hyundai Creta (5 758 шт.; +19,6%). Hyundai Solaris (5 299 шт.; -35,8%) замыкает первую пятерку, он показывает самое большое в ТОП-20 падение продаж. Отметим, что в ноябре, помимо KIA Rio и Hyundai Solaris, еще одна модель из первой «двадцатки» демонстрирует отрицательную динамику - KIA Sportage (-7,9%). Самый высокий рыночный рост показал Volkswagen Tiguan (+134,8%).