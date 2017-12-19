Востсибуголь нарастил объем экспорта на 31 % в 2017 году

Компания «Востсибуголь» подвела предварительные производственные итоги уходящего года. Прогнозный показатель добычи составил 14,3 млн тонн, что на 102,8 % выше плана. Из них 1,3 млн тонн отгружено на экспорт, что на 31 % больше планового показателя предыдущего года. План добычи на 2018 год – 16,2 млн тонн. Об этом сообщили пресс-служба компании.

Инвестиционные вложения в развитие и поддержание производственных мощностей составили 1,4 млрд рублей. Финансирование ремонтной программы – 771,6 млн рублей. Проведено порядка 250 ремонтов крупной техники и объектов КВСУ. Утверждена ремпрограмма на 2018 год в размере 764,8 млн руб.

Налоговые и приравненные к ним платежи по компании в 2017 году выросли на 0,3 млн рублей и составили 3,3 млрд рублей. Из них: в местные бюджеты направлено 180 миллионов, в федеральный – порядка 1,3 миллиарда, в консолидированные бюджеты субъектов - 860 миллионов, в социальные фонды – около 1 миллиарда.

"В уходящем году мы особое внимание уделяли улучшению производственных процессов. Это позволило компании добиться роста по большинству производственных показателей, – отметил генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Евгений Мастернак. – Ожидаем, что общий экономия от выполненных проектов составит примерно 300 млн руб. при плане в два раза меньше".