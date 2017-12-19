Выяснилось, почему иркутянин поджёг сберегательный фонд в 130-м квартале

Октябрьский районный суд г. Иркутска вынес приговор в отношении «поджигателя» Сберегательного фонда, расположенного в 130 квартале г. Иркутска. Фото: images.ua.prom.st

Напомним, 21 июля в районе 130-м квартала мужчина облил здание горючей жидкостью и поджёг. Загорелось не только помещение, но и воспламенилась одежда самого мужчины. Как оказалось, бензин попал ему на руки. Покидая место преступления, поджигатель сбросил с себя горящую куртку и скрылся.

В ходе расследования было установлено, что молодой человек совершил поджег в счет погашения своего карточного долга. Именно такие требования выдвинул «кредитор», сообщается на сайте Октябрьского районного суда г. Иркутска.

Приговором Октябрьского районного суда г. Иркутска молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком – 3 года.