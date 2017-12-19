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Ледяные переправы общей протяженностью более 32 км будут открыты в Иркутской области

19 декабря 2017

13 ледовых переправ будет открыто до конца декабря в Иркутской области. Всего в регионе будет действовать 21 переправа областного значения, сообщает пресс-служба правительства региона

<p>Фото: vesti22.tv</p>

Фото: vesti22.tv

Сейчас уже открыто шесть переправ: четыре через реку Лена в Качугском, Киренском и Жигаловском районах, через реку Витим в Бодайбинском районе и через реку Уда в Нижнеудинском районе.

Сроки открытия  ледовых переправ на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, корректируются в зависимости от погодных условий. До конца года  проезд будет открыт ещё  по семи  ледовым дорогам в Мамско-Чуйском, Киренском и Усть-Кутском  районах через реки Витим, Лена, Пилюда и Тира.

Согласно предполагаемому графику, остальные восемь переправ будут  открыты январе – феврале 2018 года. Протяженность всех ледовых дорог около 32 км.Самая протяженная ледовая дорога, через озеро Байкал, планируется к открытию в начале февраля. Её длина составляет почти 12 км.


<p>Фото: vesti22.tv</p>
/ СИА /
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