В Иркутске тепло и снежно: декабрь побил рекорд последних 117 лет

Декабрь в этом году в Иркутске бьет рекорды по температуре и количеству осадков. Синоптики отмечают, что текущая ситуация с осадками является большой аномалией. С начала месяца и к утру 19 декабря выпало 39,5 мм осадков, при этом месячная норма декабря составляет всего 19 мм. Таким образом, норма уже превышена на 207%, а осадки продолжаются. Фото: s15.stc.all.kpcdn.net

Первая декада месяца показала температуры на 4-6 градусов выше среднеклематической нормы. Выше нормы будут показатели и по второй декаде месяца, подчеркивают синоптики.

Говорить о погоде, которая установится в Иркутске на новогодние каникулы пока рано. По предварительным данным Иркутского гидрометцентра, первая декада января обещает быть очень холодной. Как сообщает ИА «Сибирские новости», такие обильные осадки за последние 100 лет наблюдались дважды – в 1969 году и 2017 году. Если же взять весь период метеорологических наблюдений – 131 год, то еще один раз такое явление было зафиксировано в 1902 году, тогда в декабре выпал 51 мм осадков.