За год 53 организации Иркутской области вышли из списка предприятий-должников по зарплате

В 2017 году состоялось четыре заседания межведомственной комиссии, на которых рассмотрена ситуация в организациях, имеющих задолженность по заработной плате. На 1 декабря 2017 года общая сумма задолженности составляет 23,6 млн рублей. Фото: konsalt52.ru

В Иркутской области с начала 2017 года из списка предприятий-должников по заработной плате вышли 53 организации и два индивидуальных предпринимателя. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, посвященному итогам работы за 2017 год. Глава ведомства отметила, что по результатам совместной работы с начала 2017 года погашена задолженность по заработной плате перед 3 875 работниками.

Вопрос о долгах по заработной плате перед бывшими работниками завода был поднят в сентябре этого года.

Среди муниципальных образований Иркутской области наибольший объем задолженности сохраняется в Иркутске, в Ангарском городском округе и в Братске, сообщает пресс-служба регионального правительства.