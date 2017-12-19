Экспериментальный проект ФНС России позволит проверить чек и вернуть деньги за покупку

Контролировать покупки поможет новый экспериментальный проект ФНС России, который в тестовом режиме предоставляет сторонним разработчикам, в том числе агрегаторам скидок, доступ к информации о чеках. Фото: hsto.org

Вся информация о покупках из магазинов поступает из онлайн-касс напрямую на серверы Налоговой службы, что открывает новые возможности для покупателей.

Теперь покупатели с помощью мобильного приложения ФНС России и QR-кода могут проверить правильность выбитого чека. Но это еще не все.

Проверить чеки и вернуть часть денег теперь можно будет также с помощью приложений сторонних разработчиков, причем с выгодой для покупателя, сообщает пресс-служба ФНС. Такая возможность уже есть в одном из популярных приложений. Его пользователи могут узнать об акциях в ближайших к ним магазинах и получить скидку на представленные в приложении товары в виде кешбэка после проверки чека.

«Для удобства покупателей и привлечения их в проект контрольно-кассовой техники ФНС России запустила эксперимент с использованием тестового программного интерфейса, который позволяет выгодно использовать возможности онлайн-проверки чеков в интеграции с сервисами сторонних разработчиков. По результатам подобных тестов в сотрудничестве с другими сторонними приложениями будет принято решение о запуске открытого сервиса по проверке чеков в промышленную эксплуатацию», – сообщил начальник Управления оперативного контроля ФНС России Андрей Бударин.