12 место энергорейтинга заняла Иркутская область

Рейтинг энергоэффективности российских регионов по итогам 2016 года представило министерство энергетики РФ. Иркутская область в этом списке находится на 12 месте в группе регионов со средней бюджетной обеспеченностью. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин. Фото: baikal-daily.ru

При составлении рейтинга эксперты Минэнерго использовали несколько ключевых факторов: включение показателей энергоэффективности в госпрограммы, реализацию механизма энергетических деклараций,энергоэффективность освещения в уличном и дорожном хозяйстве, электроснабжения – в бюджетном секторе. Расчет рейтинга производился на основе данных Росстата и информации, предоставленной субъектами федерации при подготовке государственного доклада, а также энергетических деклараций. Все субъекты федерации разделены на три группы по уровню бюджетной обеспеченности, которую рассчитывает Минфин. Это связано с тем, что большинство элементов рейтинга непосредственно зависят от возможностей бюджета региона.

В сумме каждый субъект федерации мог заработать максимум 85 баллов. В группе с высокой бюджетной обеспеченностью только 14 регионов. Санкт-Петербург, который занимает в рейтинге первое место, набрал 65,3 балла. Вторая группа, в которой оценивалась Иркутская область, самая многочисленная, в ней 43 региона. Приангарье на 12 месте с суммой 41,4 балла. Замыкает группу Приморский край с результатом 22,4 балла. В группе с бюджетной обеспеченностью ниже средней 28 субъектов РФ.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, на освещение в стране расходуется примерно 13% электроэнергии. Однако, внедрение эффективных и экономичных источников света идет недостаточными темпами. Как отметил Сергей Малинкин, министерству и муниципальным властям необходимо рука об руку добиваться повышения энергоэффективности бюджетного сектора.