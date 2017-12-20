Более 300 миллионов рублей выдал Фонд микрокредитования за год работы

Об итогах работы Фонда микрокредитования Иркутской области в 2018 году на заседании попечительского совета рассказала директор организации Ольга Мосина.

Как рассказала Ольга Мосина, за время своего существования, год и почти два месяца, Фондом выдано 245 микрозаймов на общую сумму 333 817 000 рублей, из них 44 710 000 рублей пошли на запуск стартапов, остальные – вложения в существующий бизнес.

В последнее время активнее начали обращаться строители (9%), 14% займов приходится на представителей торговли – им средства нужны на пополнение оборотных средств. Больше всего среди клиентов ФМК производственников – 25%. Они в основном приходят за займами на покупку оборудования, расходных материалов. 15% представителей сельского хозяйства, им требуются деньги на закупку семян, кормов, химии, ГСМ, сельхозтехники.

В этом году в рамках соглашения с министерством сельского хозяйства Иркутской области и в соответствии с приказом министерства экономического развития РФ, Фонд микрокредитования впервые выдал льготные займы под 1% годовых крестьянско-фермерским хозяйствам, пострадавшим в результате ЧС. Такие займы уже получили шесть глав КФХ из Качугского района, чьи поля пережили нашествие саранчи. Эти деньги они направили на покупку кормов для животных. Обычная ставка для аграриев составляет 8-8,5%, пишет пресс-служба Фонда микрокредитования Иркутской области.

Благодаря займам, выданным Фондом микрокредитования, в Иркутской области было сохранено 1597 рабочих мест, создано – 616. Объем налоговых отчислений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших деньги в ФМК, составил 195,8 млн рублей.

Наибольшее количество займов было выдано в крупных городах – Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, где больше всего субъектов МСП. Но за ними поспевают и другие муниципалитеты – Качугский, Братский, Иркутский районы, город Зима – всего займы выданы предпринимателями из 26 муниципальных образований Приангарья.

Работать с территориями стало проще благодаря соглашению с сетью многофункциональных центров «Мои документы». Сейчас юрлица и ИП из муниципалитетов могут подать заявку на заём, не выезжая из своего района – в любом из отделений МФЦ.

Ольга Мосина, директор Фонда микрокредитования Иркутской области:

– Благодаря деятельности Фонда, более 200 предпринимателей нашего региона смогли открыть свое дело или вложились в развитие действующего бизнеса. В масштабах страны это не так много, но для Иркутской области это хороший показатель. Нам, конечно, есть к чему стремиться – в инвестиционном послании губернатором Иркутской области Сергеем Георгиевичем Левченко была поставлена задача по увеличению капитализации Фонда в 2019 году до 500 млн рублей (сейчас она составляет 252 млн). Увеличив капитализацию, мы сможем помочь большему количеству предпринимателей.

Справка:

Фонд микрокредитования был создан в октябре 2016 года на базе некоммерческой МФО Ангарского района, став единственным в Приангарье региональным государственным фондом. Он выдает займы на сумму от 50 тысяч до 3 млн рублей под 8-10% годовых на срок до трех лет.