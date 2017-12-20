Вклад "Легкий" Связь-Банка - среди лучших сезоных вкладов

Вклад "Легкий" Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) вошел в число самых привлекательных сезонных вкладов сроком выше полугода, по данным регионального портала bankinform.ru.

По мнению издания, средняя максимальная ставка по зимним и новогодним вкладам на рынке составила около 7,4% годовых в рублях, по сезонному вкладу "Легкий" - 8% годовых.

Сезонный вклад можно открыть в любом офисе или через Интернет-банк с минимальным взносом от 50 000 рублей на 1,5 года без пополнения.

В конце срока он автоматически пролонгируется во вклад "Максимальный доход" на 1 год под 7,3-7,5%.