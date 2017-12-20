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Вклад "Легкий" Связь-Банка - среди лучших сезоных вкладов

20 декабря 2017

Вклад "Легкий" Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) вошел в число самых привлекательных сезонных вкладов сроком выше полугода, по данным регионального портала bankinform.ru.

По мнению издания, средняя максимальная ставка по зимним и новогодним вкладам на рынке составила около 7,4% годовых в рублях, по сезонному вкладу "Легкий" - 8% годовых.

Сезонный вклад можно открыть в любом офисе или через Интернет-банк с минимальным взносом от 50 000 рублей на 1,5 года без пополнения.

В конце срока он автоматически пролонгируется во вклад "Максимальный доход" на 1 год под 7,3-7,5%.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

АК Банк. Вклад "Удобный".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.50-7.90% годовых.
Выплата процентов производится ежемесячно. При досрочном расторжении после 182 дня проценты начисляются по ставке 4.00% годовых.

Банк Солидарность. Вклад "Пенсионный Депозит".
Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.75-8.25% годовых.  
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

Банк СОЮЗ. Вклад "Замороженный процент"
Сумма вклада от 100 000 рублей.  Срок 367 дней. Ставка 7.50% годовых.
Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты не удерживаются из суммы вклада.

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