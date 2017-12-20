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Получить дебетовую карту Примсоцбанка стало легче!

20 декабря 2017

Теперь клиенты Примсоцбанка могут оформить дебетовую карту практически мгновенно. Причем, для этого вам больше не нужно приходить в отделения банка.

Оставить заявку на выпуск дебетовой банковской карты теперь можно в  интернет-банке и мобильном приложении ПримCоцЛ@йн. Обращаться в офис банка не обязательно, достаточно выбрать карту и заполнить заявку в сервисе «ПримCоцЛ@йн» в разделе «Заявления, сообщения». Вся процедура оформления займет  не более 5 минут! А статус исполнения вашей заявки вы легко сможете отследить в Личном кабинете.

Примсоцбанк предлагает широкий выбор карт: карты национальной платежной системы – Мир, карты для поездок в Китай платежной системы Union Pay, премиальные карты с максимальным набором привилегий и многие другие.

После того, как карта будет готова, вам останется только забрать ее в удобное  для вас время.

Более подробную информацию  можно получить в отделениях Примсоцбанка и по номеру Единого Контактного Цента 8-800-200-42-02.


/ СИА /
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