Банк «Солидарность» предлагает потребительские кредиты

Банк «Солидарность» предлагает кредитование частным клиентам. Интересно, что в зимний период цели заемщиков банка меняются – чаще кредиты оформляют, чтобы произвести ремонт в квартире или доме, оплатить медицинские услуги, а также для покупки автомобиля или предновогодних трат.

С помощью банковского кредита можно, не откладывая, приступить к решению важных для вас задач. К тому же в настоящее время в банке «Солидарность» действуют пониженные ставки по некоторым видам кредитов. В частности, по кредиту «Надежный», который оформляется без залога и поручительства. Ставки по данному виду кредита составляют:

14% годовых при сумме кредита 100 000 - 300 000 рублей,

15% годовых – при сумме 30 000 - 99 000 рублей.

Срок кредитования – от 12 до 36 месяцев.

Условиями кредита предусмотрено страхование жизни и здоровья заемщика (расходы заемщика увеличиваются на стоимость страхования жизни и здоровья заемщика). Валюта кредита – рубли РФ. Информация действительна на 18.12.17. Дополнительная информация – в офисах банка, по телефону 8 800 700 9220, на сайте банка.