Сбербанк Управление Активами запустил альтернативу вкладам с возможностью пополнения и снятия средств

Управляющая компания Сбербанк Управление Активами запустила новый паевой инвестиционный фонд «Денежный». Отличительная особенность фонда в том, что в нем отсутствуют комиссии за покупку и погашение паев. За счет этого фонд «Денежный» представляет собой отличную альтернативу банковским вкладам с возможностью частичного пополнения и снятия, потому что дает владельцу пая максимальную гибкость в распоряжении своими средствами.

Подавать заявки на покупку или погашение паев фонда без комиссии в режиме онлайн можно в личном кабинете, а также в уполномоченных отделениях банка.

В то же время фонд нацелен на то, чтобы предложить клиентам более привлекательную доходность в отличие от вкладов с частичным снятием и пополнением. Так, портфель облигаций, в которые разрешает вкладывать средства инвестиционная декларация фонда, может дать доходность к погашению до 6,5 % годовых, и это после вычета комиссии за управление и прочих расходов фонда[1]. Минимальная сумма инвестиций в новый фонд – 1 тыс. рублей.

Выбор облигаций для инвестирования происходит только после тщательного кредитного анализа, что минимизирует риски. Он отлично подойдет начинающим инвесторам и тем, кому нужен инструмент для накоплений с возможностью забрать свои средства без потери потенциального дохода. Не стоит забывать, однако, что в случае кризисных явлений на рынке может быть более выгодным дождаться возобновления его роста, чтобы забрать свои средства.

«Получать повышенный процент или иметь возможность снять деньги в любой момент – трудный выбор. Но зачем выбирать, если можно объединить два в одном. Фонд «Денежный» - это свобода в распоряжении своими средствами, низкий риск вложений и потенциальная доходность выше депозитов с частичным снятием», - отметил Евгений Коровин, управляющий директор, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью.

«Низкий уровень риска и издержек в сочетании с высокой ликвидностью делают новый фонд привлекательным, особенно для клиентов, желающих сделать первый шаг в мир инвестиционных продуктов», — отметил Денис Вальвачев, управляющий директор премиальной сети «Сбербанк Первый». Паевой инвестиционный фонд «Денежный» представлен в линейке продуктов Сбербанка Первого и Сбербанк Премьер.

С правилами фонда вы можете ознакомиться по ссылке.



ОПИФ РФИ «Сбербанк – Денежный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23 ноября 2017 года за номером 3428. Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 123317 Москва, Пресненская наб., дом 10, на сайте www.sberbank-am.ru , по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».ОПИФ РФИ «Сбербанк – Денежный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23 ноября 2017 года за номером 3428.