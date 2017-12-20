Сбербанк запустил новый сервис помощи в регистрации малому бизнесу

Сбербанк запустил новый сервис для тех, кто хочет зарегистрировать бизнес (ИП или ООО). Сервис поможет подготовить необходимые документы в режиме онлайн.

Клиенту нужно ответить на несколько вопросов в анкете, которые потребуются для корректного заполнения документов. Сервис объяснит разницу в системах налогообложения и поможет правильно указать виды деятельности. Будущему предпринимателю останется скачать и распечатать документы, а также оплатить госпошлину в любом отделении банка. Сервис подскажет в какое отделение налоговой инспекции следует обратиться.

«Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах развития своего дела. Бесплатный онлайн-сервис помощи в подготовке пакета документов для регистрации бизнеса ИП или ООО доступен на сайте Сбербанка каждому, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Этот сервис дополняет линейку наших решений, которые позволяют предпринимателям максимально упростить типовые процессы и освобождают время для решения бизнес-задач.».