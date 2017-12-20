Клиенты Альфа-Банка могут купить памятные и инвестиционные монеты Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ в России

Памятные и инвестиционные монеты, посвященные проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ в России, поступили в продажу.

Менее 200 дней остается до старта Чемпионата мира по футболу FIFAТМ, который летом 2018 года пройдет в 11 городах России и, безусловно, станет частью современной истории страны. Альфа-Банк, как официальный банк предстоящего турнира, предлагает всем своим клиентам приобрести уникальные инвестиционные и памятные монеты, посвященные проведению Чемпионата мира («Футбол 2018»).

Программа выпуска в обращение памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционных монет из драгоценных металлов в России реализуется Центральным банком в рамках его эмиссионной деятельности, начиная с 70х годов.

Интересно отметить, что в советский период монеты предназначались для реализации только на международном рынке. С 90х годов эти монеты начинают реализовываться в России.

Монеты Банка России изготавливаются на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах, отличаются высоким уровнем художественного оформления и безукоризненным качеством чеканки, пользуются признанием и устойчивым спросом как в самой России, так и за ее пределами, неоднократно отмечались призами по результатам опросов, проводимых специализированными иностранными нумизматическими изданиями и организациями.

Лицевая сторона монеты несет изображение официальной символики, номинал монеты, год выпуска. На оборотной стороне расположены рисунки, относящиеся к теме, которой посвящена монета, или иная символика.

В рамках программы «Футбол 2018» в Альфа-Банке можно приобрести 15 видов монет: 2 из них инвестиционные с дизайном Трофея победителей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ из золота и серебра, а также 13 видов памятных монет из драгоценных металлов с символикой городов проведения Чемпионата мира (из них 12 монет из серебра и одна монета из золота). Ранее к Кубку Конфедераций FIFA 2017 также были выпущены две памятные монеты из золота и серебра.

Инвестиционные монеты выпускаются тиражом до 100 тысяч (золото) и 300 тысяч (серебро) штук. Тираж памятных монет из драгоценных металлов до 24 тысяч штук.

Стоимость монет составляет от 1700 до 30000 рублей.

Приобрести их можно через официальный сайт Альфа-Банка, а также в 136 отделениях по всей стране.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.