Альфа-Банк — лучший российский банк для состоятельных и корпоративных клиентов

Альфа Private (Альфа-Банк) получил награду клиентов SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2017 — единственной в России премии в индустрии private banking и wealth management как лучший российский банк, предоставляющий услуги банковского обслуживания для управления крупными состояниями, а также как лучший банк для корпоративных клиентов.

«Мы благодарим коллег по рынку за высокую оценку нашей работы. Команда Альфа Private и наши партнеры много сделали в уходящем году для того, чтобы состоятельным семьям и их доверенным лицам было еще комфортнее и надежнее работать с банком, — комментирует руководитель Блок „Управление крупным частным капиталом“ Альфа-Банка Катерина Милеева. — Мы с уверенностью смотрим в 2018 год и продолжим активно развивать команду, экспертизу, сервис и технологии в интересах наших клиентов».

Церемония вручения премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards проводится в девятый раз. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards, ежегодно проводимой журналом SPEAR’S UK в Лондоне.

Организаторы Премии — журнал SPEAR’S Russia и сайт PBWM.ru.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.