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«АктивКапитал Банк» обновил условия вкладов

20 декабря 2017

С 19 декабря 2017 года обновлены условия вкладов «Удобный» в рублях и иностранной валюте, «Пенсионный плюс». Полные условия вкладов размещены здесь.  


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