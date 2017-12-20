Жители Приангарья стали чаще оформлять в собственность недвижимость, находящуюся в других регионах

Все больше жителей Иркутской области оформляют права на недвижимость, находящуюся в других регионах, не выезжая из Приангарья. С начала года в Управление Росреестра по Иркутской области поступило 895 заявлений на регистрацию прав по экстерриториальному принципу, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: nuroa.es

Экстерриториальный принцип подразумевает обращение за регистрацией прав в офис приема и выдачи документов безотносительно места расположения дома, квартиры, земельного участка и другого имущества. Возможность оформления недвижимости по экстерриториальному принципу появилась у жителей Приангарья с начала этого года, после вступления в силу федерального закона 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Нововведение позволило повысить удобство получения услуги, сократить временные и финансовые затраты граждан.

За это время жители Приангарья оформляли права на недвижимость в Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Воронежской области, Рязанской области, республике Татарстан и других субъектах РФ.

Жители других регионов также оформляли в собственность недвижимость, расположенную в Иркутской области. С начала года от граждан и юридических лиц поступило 1001 заявление на экстерриториальную регистрацию прав.

Подать заявление на регистрацию прав по экстерриториальному принципу можно в пяти офисах филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области: в Иркутске (ул. Чехова, 22), Ангарске (103-ий квартал, д.1), Шелехове (3-ий квартал, д. 18), Слюдянке (ул. Ржанова, д.4) и Нижнеудинске (ул. Островского, д.1).

– Экстерриториальный принцип также работает при получении услуг Росреестра в электронном виде на официальном сайте ведомства (www.rosreestr.ru). Причем, подать документы можно круглосуточно, не тратя время на поездку в офис и ожидание в очередях. Государственная пошлина при этом сократится на 30%, а срок оказания услуги вместо семи дней не превысит трех, – говорит помощник руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Михаил Жиляев.