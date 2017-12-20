Раскрыт крупный подпольный цех по производству алкоголя в Иркутской области (видео)

15 декабря правоохранители пресекли подпольную деятельность цеха по нелегальному производству и сбыту алкогольной продукции в поселке Тельма Иркутской области.

Расследовнаие проводилось в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции).

В помещении цеха обнаружена установка по производству алкогольной продукции, станок по закатке и закупориванию пробками бутылок, более четырех тонн сырья, хранящегося в 200 литровых пластиковых бочках, из которого в последующем изготавливалась спиртосодержащая жидкость.

В ходе обыска следователи обнаружили и изъяли более 10 тысяч этикеток производителей, более 15, 5 тысячи единиц стеклянной и пластиковой тары, более 10 тысяч пробок. Кроме того, в ходе ряда обысков, произведенных в этот же день на территории Иркутской области, изъято более 190 л незаконно произведенного алкоголя, пишет пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.

В настоящее время следователями осматриваются изъятые предметы и документы, производятся иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области