Виктор Игнатенко − новый омбудсмен Иркутской области

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За кандидатуру Виктора Игнатенко проголосовали 35 депутатов из 38. Новый омбудсмен тут же, на сессии, принёс присягу и вступил в должность.

Ранее Виктор Игнатенко был заместителем губернатора, первым зампреда правительства региона, а после отставки занял пост научного руководителя Иркутского института законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского.

На сессии ЗС Виктора Игнатенко представил первый заместитель губернатора Владимир Дорофеев. Кандидатура отвечает всем требованиям, установленным в законодательстве: он должен иметь высшее образование, быть не моложе 35 лет, обладать познаниями в области прав и свобод гражданина и иметь опыт их защиты.

«Я понимаю, что это непростое поле работы, потому что права человека нарушают много, − рассказал Виктор Игнатенко. − Я в качестве основного направления деятельности вижу следующее: решение не только конкретных проблем людей, но и выяснения причин нарушения их прав».

Первым своим шагом Виктор Игнатенко назвал обращение к губернатору Сергею Левченко, чтобы тот наградил предыдущих омбудсменов Валерия Лукина и Ивана Зелента за заслуги перед Иркутской области, сообщает ИА "Байкал Инфо".