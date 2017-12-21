ВЦИОМ: 42% россиян готовы подрабатывать в службе такси

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел в 10 крупных городах опрос экономически активного населения в возрасте 20-59 лет, имеющих водительское удостоверение.

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Большинство опрошенных (70%) рассматривают для себя возможность подработки. Главные критерии выбора источника дополнительного заработка – его размер (52%) и гибкий график (51%), первый более актуален для мужчин, второй – для женщин.

Транспорт, грузоперевозки и логистика наиболее востребованы для подработки – эту отрасль выбрали бы 28% респондентов.

Самой рекомендуемой для подработки профессией является водитель такси (ее выбрали 42% опрошенных), далее следует курьер (29%), реже – официант (18%) и продавец в супермаркете (16%). Говоря о работе в такси, большинство опрошенных (73%) отдают предпочтение работе через онлайн-сервисы (агрегаторы). А надежной компанией и проверенным брендом в своем городе назвали «Яндекс.Такси» (42%) и «Убер» (28%), на третьей строчке – «Лидер» (8%).

В сфере ресторанов быстрого обслуживания самой привлекательной считается вакансия сотрудника «Макдоналдса» (31%), на втором месте «KFC» (16%). Работа официанта в кафе менее «брендирована» - 29% опрошенных полагают, что устроиться можно в любое заведение. Наиболее надежными работодателями в сфере торговли считаются «Пятерочка» и «Магнит» (20% и 19% соответственно).

Справка:

Исследование ВЦИОМ проведено по заказу Общественного Совета по развитию такси в регионах РФ в период с 8 по 12 декабря 2017 г. В опросе приняли участие респонденты, имеющих водительское удостоверение, из 10 крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи) в возрасте от 20 до 59 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 800 респондентов. Тип выборки – целевая. Ошибка для данного типа выборки не рассчитывается.