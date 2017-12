Самые дорогие бронирования на новогодние каникулы

Сервис путешествий OneTwoTrip рассказывает о самых дорогих бронированиях на новогодние каникулы. Аналитики сервиса посмотрели стоимость заказов с билетами на самолёты и поезда, а также бронирования номеров в отелях в период с 27 декабря по 9 января.

Самые впечатляющие суммы клиенты традиционно тратят на авиабилеты в экзотические страны. На первом месте заказ, содержащий два билета из Москвы в Мале (столицу Мальдивской Республики) и обратно. Один билет стоил 356 тысяч рублей, таким образом, всего клиент заплатил 712 тысяч. Второе место занимает клиент из Санкт-Петербурга, который планирует отправиться из северной столицы в Бангкок. Он приобрёл один билет за 328 тысяч рублей. И на третьей строчке крупная покупка из Лондона: путешественник оттуда полетит в Сан-Хосе и обратно, потратив на билет 287 тысяч рублей.

Отдельно стоит отметить заказ на сумму 1 миллион 104 тысячи рублей. В эту сумму входит четыре авиабилета из Мехико в Мальту.

Ж/д билеты стоят на порядок дешевле билетов на самолёты, поэтому цифры самых крупных заказов не такие впечатляющие. Самый дорогой билет куплен на поезд из Парижа в Москву в купе класса люкс; он обошёлся клиенту в 29 000 рублей. На втором месте — один билет в мягкий вагон поезда Москва—Адлер стоимостью 21 100 рублей. И замыкает тройку лидеров ж/д билет на поезд из Берлина в Москву. Клиент, заплативший за него 19 700 рублей, приедет в столицу в комфортабельном мягком вагоне.

Большой интерес вызывает топ самых дорогих бронирований гостиниц. Самая крупная бронь на новогодние каникулы— на 554 тысячи рублей — сделана через OneTwoTrip в пятизвёздочном отеле Banyan Tree Vabbinfaru на Мальдивах. Два человека будут 8 дней отдыхать на собственной роскошной вилле с бассейном и наслаждаться услугами спа-центра.

На втором месте — заказ в отеле The Westin Dubai Mina в Объединённых Арабских Эмиратах. Номер на 8 дней на 1 человека обошёлся клиенту в 376 тысяч рублей. За эти деньги путешественник получит роскошный люкс в пятизвёздочном курортном отеле, расположенном в районе Джумейра-Бич, и сможет купаться на огромном частном пляже или в одном из пяти бассейнов, а также расслабиться в спа-центре Heavenly by The Westin.

И замыкает тройку самых дорогих новогодних бронирований отелей заказ номера в Jumeirah Zabeel Saray, также в ОАЭ. Номер на 9 дней на двоих обошёлся в 303 тысячи рублей. Этот пятизвёздочный курортный отель принадлежит к классу люкс и предлагает своим гостям роскошные номера с балконами, услуги спа-центра Talise Ottoman с самой большой на Ближнем Востоке турецкой баней и бесплатный неограниченный доступ в аквапарк Wild Wadi.