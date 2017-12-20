Администраторов лесничества Иркутской области подозревают в краже бюджетных средств

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В период с июня по сентябрь 2017 года два сотрудника, работая администраторами контрольно-пропускного пункта одного из лесничеств, оформляли платные разрешения на посещение территорий, подведомственных ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». При этом, в копиях данных разрешений они указывали меньшее количество посетителей, чем было на самом деле.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, сотрудники лесничества указывали в документах меньший показатель посетителей, а разницу в денежных суммах присваивали себе. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 25 000 рублей.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Иркутской области. Расследование уголовного дела продолжается.