РУСАЛ дарит Братску праздник

Братские металлурги активно помогают городу подготовиться к встрече Нового года. Наряду с финансированием праздничных мероприятий сотрудники промплощадки БрАЗа участвуют в благотворительном марафоне РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!».

Благодаря РУСАЛу на новогодней карте города появилась новая праздничная точка. 17 декабря в Парке металлургов стартовал сезон зимних развлечений. Впервые здесь установили елку, залили два катка, организовали прокат коньков. На открытии побывали сотни взрослых и маленьких братчан, которые с удовольствием приняли участие в интерактивных развлечениях.

На открытие центральной городской елки, строительство главного ледового городка на площади перед театрально-концертным центром «Братск-АРТ» и новогодний фейерверк БрАЗ направил 5,6 млн рублей. Праздничная программа состоится 26 декабря, а сам городок будет радовать братчан все рождественские каникулы.

Участники новогоднего благотворительного марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» помогают социальным учреждениям Братска подготовиться к встрече Нового года. Команды, набравшие по итогам марафона максимальное количество баллов, получат денежные сертификаты на общую сумму 300 тысяч рублей, эти средства будут направлены на благотворительные цели.

Ежегодно сотрудники БрАЗа дарят подарки социальным учреждениям и организациям Братска. Накануне Нового года заводчане передадут около 4 тысяч сладких подарков. Подарочные наборы и финансовую поддержку получат и ветераны БрАЗа.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.