Подведены итоги конкурса на лучший туристический маршрут в Иркутской области

Конкурс «Лучший туристический маршрут Иркутской области» проходил с 1 октября по 20 декабря 2017 года. Принять участие могли как представители туристического бизнеса и муниципалитетов региона, так и любой житель Иркутской области. Фото: 1baikal.ru

По информации пресс-службы администрации региона, всего поступило 30 заявок по 9 номинациям. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти, турбизнеса, общественных организаций и образовательных учреждений Иркутской области, провела отбор конкурсных работ. По итогам онлайн-голосования выявлены победители конкурса.

Лучшие маршруты планируется нанести на интерактивную карту туристских маршрутов региона, а также заниматься их активным продвижением и популяризацией.− Приятно, что конкурс вызвал такой активный отклик. Примечательно, что на конкурс было представлено значительное количество маршрутов, проходящих по территории муниципальных образований, не прилегающих к озеру Байкал, − отметила Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области.