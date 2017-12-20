Сведения о границах территорий объектов культурного наследия внесены в ЕГРН

С целью сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются общие и специальные требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых объект культурного наследия располагается. Фото: weblandshaft.ru

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшими в результате исторических событий. Они представляют собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия используются строго в соответствии с их целевым назначением.

В настоящее время Филиал Кадастровой палаты по Иркутской области внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о 92 границах территории объектов культурного наследия. По земельным участкам, расположенным в данных границах, в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об особом режиме их использования.

Ознакомиться с полным перечнем ограничений, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", жители Иркутской области могут в любой информационно-правовой системе.